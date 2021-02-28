ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белоруска получила корону конкурса красоты Ms.Top Of The World

28.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Татьяна Бределева стала лучшей в категории Classic, где соревновались участницы старше 46 лет.

Белоруска получила корону конкурса красоты Ms.Top Of The World
Модели в возрасте или age plus, как их помечают в своих портфолио агентства, завоевывают мир. Это время успешных женщин, когда выросли дети, наработа пенсия... В современном мире ни один подиумный показ, ни одна рекламная съемка сегодня не обходится без женщин, как говорят, среднего возраста,  которые вышли из образа бабушек-старушек и показали всему миру, что женщина в золотом возрасте все также привлекательна и энергична. 

Как известно, 57 -летняя Татьяна раньше работала в строительстве, а сейчас на заслуженном отдыхе. Но она не сидит дома сложа руки. На сегодняшний день она является опытной моделью age plus (то есть, вне возраста), принимала участие в модных показах в Минске и других городах Беларуси. 
Трудно поверить, но, как сообщают СМИ, эта красивая женщина посещает тренировки по йоге, бачате и тайскому боксу.


Все фото: @ tatianabredeleva
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Татьяна Бределева стала лучшей в категории Classic, где соревновались участницы старше 46 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Постпред Мьянмы при ООН уволен за поддержку протестующих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by