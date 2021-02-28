|
С сайта «Прессбола» исчезла новость о фанатах «Слуцка», которые отказались от посещений матчей
28.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Новости с сайта спортивного издания исчезают не в первый раз. В прошлый раз это было сообщение об освобождении Ольги Хижинковой.
По информации издания
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости с сайта спортивного издания исчезают не в первый раз.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)