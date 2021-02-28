|
Акция солидарности. «Студенты нагло и целеустремленно читают в метро по-белорусски»
Источник материала: UDFВ минском метро прошла акция в поддержку пожилых людей,
«Студенты нагло и целеустремленно читают в метро по-белорусски, а также выражают солидарность с задержанными в поезде бабушками», — пишут участники акции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне в минской электричке прошла облава на пенсионерок с книгами белорусских писателей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)