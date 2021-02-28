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Акция солидарности. «Студенты нагло и целеустремленно читают в метро по-белорусски»

28.02.2021 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В минском метро прошла акция в поддержку пожилых людей, задержанных в электричке за чтение книг белорусских писателей.

«Студенты нагло и целеустремленно читают в метро по-белорусски, а также выражают солидарность с задержанными в поезде бабушками», — пишут участники акции.
 
 
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Накануне в минской электричке прошла облава на пенсионерок с книгами белорусских писателей.
 
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