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Численность работников в индустриально парке «Великий камень» удвоилась

28.02.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2020 году среднесписочная численность работников резидентов Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» почти удвоилась, но осталась сравнительно небольшой — 1 115 человек.



Объем производства промышленной продукции и услуг в фактических ценах в парке вырос в 4,4 раза и достиг 138,8 млн. рублей. А выручка резидентов увеличилась в 3,2 раза (до 188,9 млн. рублей).

При этом, хотя парк задумывался как место, где будут создаваться экспортоориентированные производства, свою продукцию резиденты парка сбывают, в основном, в Беларуси.

Выручка от реализации товаров и услуг за пределы страны в прошлом году составила всего 63,6 млн. рублей. Правда, по сравнению с 2019 годом она увеличилась в 8 раз.

Выросло и количество резидентов парка: на 8 — до 68 организаций. Их инвестиции в основной капитал в 2020 году увеличились на 15,4% и достигли 104,1 млн. рублей, однако прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) сократились на 61,4% — до 44,3 млн. долларов.

Как сообщил глава администрации парка Александр Ярошенко в своем выступлении на VI Всебелорусском народном собрании 12 февраля, почти за шесть лет в парк инвестировано 650 млн. долларов, а заявленный объем инвестиций равен 1,2 млрд. долларов.

Он сообщил, что около половины предприятий «Великого камня» уже приступили к деятельности, на них работают свыше 1 тыс. человек, из которых более 80% — белорусы. Александр Ярошенко подчеркнул, что средняя заработная плата в парке составляет 2,5 тыс. рублей.

Александр Ярошенко сообщил, что эксперты Financial Times в 2020 году назвали наш индустриальный парк лучшей особой экономической зоной в проекте «Пояса и пути». Он назвал парк международным умным экогородом будущего на 10 тыс. человек с самыми передовыми производствами завтрашнего дня.

В парке «Великий камень» предполагается выпускать широкий спектр продукции. Александр Ярошенко назвал в качестве примеров суперконденсатор, автокраны, лазерное оборудование, беспилотники, двигатели Евро-6 и сверхмощные коробки передач.
 
 
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В 2020 году среднесписочная численность работников резидентов Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» почти удвоилась, но осталась...
 
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