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Каждый пятый мужчина в Беларуси живет в Минске
Источник материала: Партизан
Каждый пятый мужчина в Беларуси – минчанин
В Минске живет 923,3 тыс. мужчин — 45,7% от всего населения столицы. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
фото носит иллюстративный характер
При этом каждый пятый мужчина-белорус живет в Минске.
По итогам переписи населения в 2019 г. высшее образование имели 235,8 тыс. минчан, среднее специальное – 167,8 тыс. жителей города, профессионально-техническое – 159,1 тыс.
В столице 54% мужчин в возрасте 15 лет и старше на 2019 г. состояли в зарегистрированном браке. В 2009 г. их число было чуть больше и составило 55%.
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Каждый пятый мужчина в Беларуси – минчанин
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