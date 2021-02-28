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Каждый пятый мужчина в Беларуси живет в Минске

28.02.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Каждый пятый мужчина в Беларуси – минчанин

В Минске живет 923,3 тыс. мужчин — 45,7% от всего населения столицы. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Главном статистическом управлении города.


фото носит иллюстративный характер

При этом каждый пятый мужчина-белорус живет в Минске.

По итогам переписи населения в 2019 г. высшее образование имели 235,8 тыс. минчан, среднее специальное – 167,8 тыс. жителей города, профессионально-техническое – 159,1 тыс.

В столице 54% мужчин в возрасте 15 лет и старше на 2019 г. состояли в зарегистрированном браке. В 2009 г. их число было чуть больше и составило 55%.
 
Теги: Минск
 
 
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Каждый пятый мужчина в Беларуси – минчанин
 
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