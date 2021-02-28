ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пашинян позвал своих сторонников на митинг в Ереване 1 марта

28.02.2021 12:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг и шествие в Ереване 1 марта.

"Приглашаю всех 1 марта в 18:30 (17:30 мск) на площадь Республики (центр Еревана - ИФ), где состоится митинг и шествие", - написал Пашинян в фейсбуке.

Обстановка в Армении обострилась 25 февраля после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства.

Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна подписал указ об увольнении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Ранее Хачатрян поставил под сомнение слова Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Пашинян 25 февраля в ответ на требование его отставки со стороны Вооруженных сил Армении заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна, пишет interfax.by

26 и 27 февраля состоялись встречи президента с начальником ГШ ВС, представителями оппозиции, парламентских и внепарламентских сил. В Ереване оппозиция проводит митинг с требованием отставки Пашиняна.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг и шествие в Ереване 1 марта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Легендарны гарняк Юры Корзун: Веру, што ўлетку вярнуся на працу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by