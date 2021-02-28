"Краденое": Харьков вслед за Киевом вывесил напротив генконсульства РФ баннер про Крым

















Плакат повесили за забором университета "Харьковский политехнический институт"

Примечательно, что примерно полгода назад около дипломатического представительства появился мурал с символикой контрразведки Украины. На стене здания изобразили также козака, которые побеждает змея, и надпись "Памʼятаємо — перемагаємо".





Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Крым был сердцем Украины, но его вырвали".