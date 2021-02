«Дарагі муляж». Гісторык заявіў, што рэканструкцыя можа зьнішчыць Стары замак у Горадні

Источник материала: Свабода

Горадзенскі гісторык Андрэй Чарнякевіч напісаў акрыты ліст да старшыні горадзенскага аблвыканкаму Ўладзімера Караніка пра Стары замак. Ён мяркуе, што далейшая рэканструкцыя канчаткова зьнішчыць унікальны аб’ект.

Каротка пераказваем зьмест ліста.

«Тое, што атрымалася ў выніку працаў на першай чарзе рэканструкцыі (якая складалася з рэканструкцыі брамы, сярэдняй вежы, камяніцы пры сярэдняй вежы. — РС), нельга назваць інакш, як казачным замкам, створаным фантазіяй сучасных дойлідаў», — гаворыцца ў адкрытым лісьце.

