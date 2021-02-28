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«Спутник Лайт»: в России регистрируют новую вакцину

28.02.2021 12:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Спутник Лайт»: в России регистрируют новую вакцину

  • 28.02.2021, 12:25
«Спутник Лайт»: в России регистрируют новую вакцину
Иллюстрационное фото

Пока она не прошла третью фазу испытаний.

Заявка на регистрацию «Спутника Лайт» подана в России и еще ряде стран, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), курирующий создание этой вакцины. Соответствующее сообщение появилось в твиттере, где публикуются новости о вакцине «Спутник V».

«Спутник Лайт», говорится в сообщении, «придет в мир в марте», пишет «Медуза».

«Спутник Лайт» — первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V», который может применяться отдельно. В РФПИ особо отметили тот факт, что накануне в США одобрили использование вакцины от Johnson & Johnson, сделанной на основе 26-го серотипа аденовируса — как и «Спутник Лайт».

Вакцину «Спутник Лайт», как и «Спутник V», разработал московский центр имени Гамалеи. По прогнозу разработчиков, иммунитет от «Спутник V» будет длиться до двух лет, от «Спутник Лайт» — четыре-пять месяцев. Третья фаза испытаний «Спутника Лайт» началась 28 февраля.

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Пока она не прошла третью фазу испытаний.
 
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