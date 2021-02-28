ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медики назвали простой способ повысить умственные способности и работоспособность

28.02.2021 12:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Медики назвали простой способ повысить умственные способности и работоспособность

  • 28.02.2021, 12:20
Медики назвали простой способ повысить умственные способности и работоспособность

Но нужно придерживаться некоторых правил.

Недостаток сна может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому медики рекомендуют устраивать перерывы на дневной сон, пишет newsyou.info.

Дневной сон не только дает энергию, но и повышает умственные способности. Но нужно придерживаться некоторых правил.

Эксперимент, который в 2015 году провели в Мичиганском университете, показал, что если у добровольцев 18-50 лет была возможность вздремнуть днем, то они демонстрировали повышенную производительность труда. Выспавшиеся люди, в частности, лучше справлялись с задачами, которые требовали упорства в решении.

По словам Михаила Полуэктова, завотделением медицины сна, доцента кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, в мире неоднократно проводились исследования, доказывающие, что короткий сон днем положительно сказывается на работе мозга. Но важно придерживаться ограничений, и, например, не спать днем слишком много.

«Продолжительность дневного сна не должна превышать полчаса. Если спать днем дольше тридцати минут, то когнитивные функции не растут, а снижаются. После получаса сон углубляется, и из него уже трудно «вынырнуть» — появляется эффект инерции, когда человеку трудно проснуться окончательно», — добавил Полуэктов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лукашенко в автозак, бабу Лиду в автозак!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by