Источник материала: Хартия'97

Медики назвали простой способ повысить умственные способности и работоспособность 28.02.2021, 12:20

Но нужно придерживаться некоторых правил.

Недостаток сна может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому медики рекомендуют устраивать перерывы на дневной сон, пишет newsyou.info .

Дневной сон не только дает энергию, но и повышает умственные способности. Но нужно придерживаться некоторых правил.

Эксперимент, который в 2015 году провели в Мичиганском университете, показал, что если у добровольцев 18-50 лет была возможность вздремнуть днем, то они демонстрировали повышенную производительность труда. Выспавшиеся люди, в частности, лучше справлялись с задачами, которые требовали упорства в решении.

По словам Михаила Полуэктова, завотделением медицины сна, доцента кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, в мире неоднократно проводились исследования, доказывающие, что короткий сон днем положительно сказывается на работе мозга. Но важно придерживаться ограничений, и, например, не спать днем слишком много.

«Продолжительность дневного сна не должна превышать полчаса. Если спать днем дольше тридцати минут, то когнитивные функции не растут, а снижаются. После получаса сон углубляется, и из него уже трудно «вынырнуть» — появляется эффект инерции, когда человеку трудно проснуться окончательно», — добавил Полуэктов.

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