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«Лукашенко в автозак, бабу Лиду в автозак!»
Источник материала: Хартия'97
«Лукашенко в автозак, бабу Лиду в автозак!»
Минское Сухарево продолжают бодрый марш в честь начала весны.
Утренний марш жителей Сухарево продолжается до сих пор. Минчане провожают зиму и встречают весну, сообщает телеграм-канал
Люди скандируют: «Лукашенко в автозак, бабу Лиду в автозак!».
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Минское Сухарево продолжают бодрый марш в честь начала весны.
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