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«Завтра - весна!»: Беларусь вышла на акции протеста (Онлайн)
Источник материала: Хартия'97
«Завтра - весна!»: Беларусь вышла на акции протеста (Онлайн)
В Минске и регионах провожают зиму и диктатуру.
Сегодня, в последний день зимы, в Беларуси проходят воскресные акции протеста.
Жители Минска и регионов готовятся ко Дню Воли, а заодно провожают диктатуру.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных акций в Беларуси.
12:24 В одном из дворов белорусы потроллили неадекватного военкома Кривоносова. Теперь «зарядиться энергией» по методу сумасшедшего «ябатьки» может каждый
12:22 Жодинцы на воскресной акции приветствуют весну и читают стихотворение по-белорусски.
12:16 Утренний марш жителей Сухарево продолжается до сих пор. Люди скандируют: «Лукашенко в автозак, бабу Лиду в автозак!».
10:45 Партизаны Жабинки вышли на акцию и призвали всех белорусов готовиться к 25 марта уже сейчас: объединяться в сообщества и планировать возвращение на улицы своих городов.
10:15 Жители Гродно вышли на акцию протеста и потребовали у Yara прекратить сотрудничество с «Беларуськалием».
9:58 Партизаны Ангарской и Тракторного «захватили» мост в Минске. Оцепление лукашистов не помогло.
9:30 Жители Сухарево с самого утра вышли на воскресный марш.
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В Минске и регионах провожают зиму и диктатуру.
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