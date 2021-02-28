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«Завтра - весна!»: Беларусь вышла на акции протеста (Онлайн)

28.02.2021 12:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Завтра - весна!»: Беларусь вышла на акции протеста (Онлайн)

  • 28.02.2021, 12:12
«Завтра - весна!»: Беларусь вышла на акции протеста (Онлайн)
Архивное фото ТАСС

В Минске и регионах провожают зиму и диктатуру.

Сегодня, в последний день зимы, в Беларуси проходят воскресные акции протеста.

Жители Минска и регионов готовятся ко Дню Воли, а заодно провожают диктатуру.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных акций в Беларуси.

12:24 В одном из дворов белорусы потроллили неадекватного военкома Кривоносова. Теперь «зарядиться энергией» по методу сумасшедшего «ябатьки» может каждый

12:22 Жодинцы на воскресной акции приветствуют весну и читают стихотворение по-белорусски.

12:16 Утренний марш жителей Сухарево продолжается до сих пор. Люди скандируют: «Лукашенко в автозак, бабу Лиду в автозак!».

10:45 Партизаны Жабинки вышли на акцию и призвали всех белорусов готовиться к 25 марта уже сейчас: объединяться в сообщества и планировать возвращение на улицы своих городов.


10:15 Жители Гродно вышли на акцию протеста и потребовали у Yara прекратить сотрудничество с «Беларуськалием».


9:58 Партизаны Ангарской и Тракторного «захватили» мост в Минске. Оцепление лукашистов не помогло.

9:30 Жители Сухарево с самого утра вышли на воскресный марш.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Минске и регионах провожают зиму и диктатуру.
 
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