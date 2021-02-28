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Президент Доминиканы намерен отгородиться от Гаити стеной

28.02.2021 12:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Президент Доминиканы намерен отгородиться от Гаити стеной

  • 28.02.2021, 12:10
Президент Доминиканы намерен отгородиться от Гаити стеной

В Гаити, кроме бедности, наблюдается высокий уровень бандитизма.

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил о намерении построить стену на границе с Гаити, в этом году, чтобы побороть преступность на границе между двумя странами. Об этом Абинадер заявил в послании к конгрессу, пишет газета Diario Libre 27 февраля, пишет "Гордон".

Абинадер рассказал о планах во второй половине 2021 года усилить меры безопасности на границе с соседним государством Гаити. Меры будут включать "физические и технологические средства", на наиболее конфликтных участках поставят двойной забор, датчики движения, системы распознавания лиц, радары и системы инфракрасного излучения.

По словам Абинадера, в течение двух лет Доминикана положит конец проблемам нелегальной иммиграции, торговли наркотиками и угнанными автомобилями и добьется защиты территориальной целостности. Доминиканский лидер подтвердил, что его страна настроена на "взаимовыгодные отношения с Гаити".

Заявление Абинадера о строительстве стены прозвучали на фоне политического кризиса в Гаити. В начале февраля власти страны говорили о предупреждении подготовки государственного переворота и покушения на президента Республики Жовенеля Моиза. По этим обвинениям тогда задержали более 20 человек, в том числе, судью Верховного суда и одного из главных полицейских Гаити.

Лидер оппозиционной коалиции Андре Мишель пообещал, что, если президент не уйдет в отставку, оппозиция будет проводить больше акций протеста и гражданского неповиновения. Оппозиционные политики рассчитывают на поддержку миллионов безработных гаитян (более 60% страны живет в условиях бедности), чтобы начать протесты, которые в прошлом часто перерастали в насилие и охватывали большую часть страны.

В Гаити, кроме бедности, наблюдается высокий уровень бандитизма. Правозащитник Пьер Эсперанс в комментарии газете The New York Times сказал, что "режим делегировал власть бандитам". Гаитяне подозревают, что рост числа банд за последние два года поддерживался президентом Моизом, чтобы подавить любое инакомыслие.

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В Гаити, кроме бедности, наблюдается высокий уровень бандитизма.
 
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