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Минчане трех районов напомнили Yara о преступлениях диктатора
Источник материала: Хартия'97
Минчане трех районов напомнили Yara о преступлениях диктатора
Соседи по протестам вышли на акцию.
Минчане из микрорайонов «Соседи», «Белая Вежа» и «Парк Дружбы Народов» вышли на акцию и напомнили Yara: кошелек диктатора — в крови народа!
Фото опубликовал телеграм-канал
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Соседи по протестам вышли на акцию.
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