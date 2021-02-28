Фанаты белорусских футбольных клубов массово объявляют о бойкоте матчей

Источник материала: Tut.by

К полудню воскресенья уже семь фанатских организаций объявили о бойкоте матчей своих команд.



Фото: Ultras Shakhter

Отказываются посещать поединки фанаты БАТЭ, «Шахтера», брестского «Динамо», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно» и «Немана». Вероятно, этот список будет пополняться.

Причиной бойкота фанаты называют «политическую ситуацию в стране».

«Бойкот продолжается, господа фанаты. Пока не стабилизируется политическая ситуация в стране. Не будет домашнего сектора, так же, как выездного! С уважением, администрация группы!» — говорится в заявлении паблика «Паўночная Сталіца».

«Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли — с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями», — написали фанаты брестского «Динамо».