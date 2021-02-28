|
Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии
28.02.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев - Sputnik. Вертолет российских ВКС Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что это произошло по техническим причинам во время выполнения планового патрулирования территории провинции Хасеке.
Экипаж вертолета оперативно доставлен на аэродром, жизни пилотов ничего не угрожает.
Добавляется, что по докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экипаж вертолета оперативно доставлен на аэродром, жизни пилотов ничего не угрожает.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)