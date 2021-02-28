Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 фев - Sputnik. Вертолет российских ВКС Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что это произошло по техническим причинам во время выполнения планового патрулирования территории провинции Хасеке.

Экипаж вертолета оперативно доставлен на аэродром, жизни пилотов ничего не угрожает.

Добавляется, что по докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было.