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Какие продукты не стоит есть на завтрак? Поясняет диетолог

28.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какие продукты не стоит есть на завтрак? Поясняет диетолог

Один из самых важных приемов пищи – завтрак. Есть ряд продуктов, которые лучше не употреблять в утренние часы, рассказала радиостанции «Говорит Москва» диетолог Елена Соломатина.

Специалист советует отказаться от употребления каши быстрого приготовления на завтрак. Также не стоит есть хлопья – они могут вызывать чувство сонливости. Кроме того, эти продукты повышают уровень сахара в крови. А вот цельнозерновые хлопья на завтрак есть можно. 

Свежевыжатые соки утром – не лучший вариант, утверждает Соломатина. 

ФОТО: pixabay


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Один из самых важных приемов пищи – завтрак. Есть ряд продуктов, которые лучше не употреблять в утренние часы, рассказала радиостанции «Говорит Москва» диетолог...
 
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