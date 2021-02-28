Какие продукты не стоит есть на завтрак? Поясняет диетолог

Источник материала: ОНТ

Один из самых важных приемов пищи – завтрак. Есть ряд продуктов, которые лучше не употреблять в утренние часы, рассказала радиостанции «Говорит Москва» диетолог Елена Соломатина.

Специалист советует отказаться от употребления каши быстрого приготовления на завтрак. Также не стоит есть хлопья – они могут вызывать чувство сонливости. Кроме того, эти продукты повышают уровень сахара в крови. А вот цельнозерновые хлопья на завтрак есть можно.

Свежевыжатые соки утром – не лучший вариант, утверждает Соломатина.

ФОТО: pixabay





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