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Какие продукты не стоит есть на завтрак? Поясняет диетолог
Источник материала: ОНТ
Один из самых важных приемов пищи – завтрак. Есть ряд продуктов, которые лучше не употреблять в утренние часы,
Специалист советует отказаться от употребления каши быстрого приготовления на завтрак. Также не стоит есть хлопья – они могут вызывать чувство сонливости. Кроме того, эти продукты повышают уровень сахара в крови. А вот цельнозерновые хлопья на завтрак есть можно.
Свежевыжатые соки утром – не лучший вариант, утверждает Соломатина.
ФОТО: pixabay
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Один из самых важных приемов пищи – завтрак. Есть ряд продуктов, которые лучше не употреблять в утренние часы, рассказала радиостанции «Говорит Москва» диетолог...
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