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Более 50 частных домов под Минском остались без холодной воды
Источник материала: ОНТ
Более полусотни частных домов под Минском 27 февраля остались без холодной воды. Это произошло из-за прорыва трубопровода. Об этом сообщили в
В 22:40 водоснабжение восстановили от резервной скважины.
Фото: БЕЛТА
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Более полусотни частных домов под Минском 27 февраля остались без холодной воды. Это произошло из-за прорыва трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. В 22:40...
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