Более 50 частных домов под Минском остались без холодной воды

Источник материала: ОНТ

Более полусотни частных домов под Минском 27 февраля остались без холодной воды. Это произошло из-за прорыва трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В 22:40 водоснабжение восстановили от резервной скважины.

Фото: БЕЛТА

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