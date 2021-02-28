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Туман и гололед прогнозируется в Беларуси 1 марта

28.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Туман и гололед прогнозируется в Беларуси 1 марта

В Беларуси 1 марта будет облачно с прояснениями. Ожидается туман и гололедица, сообщает Белгидромет.

Ночью в основном по южной части страны пройдут кратковременные осадки,  днем существенных осадков не ожидается. Слабый туман и гололед прогнозируют синоптики в ночные и утренние часы. На отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха составит от -3°C до +3 °C ночью и от +3°C до +9°C днем.

ФОТО: pixabay

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В Беларуси 1 марта будет облачно с прояснениями. Ожидается туман и гололедица, сообщает Белгидромет. Ночью в основном по южной части страны пройдут кратковременные...
 
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