Туман и гололед прогнозируется в Беларуси 1 марта

Источник материала: ОНТ

В Беларуси 1 марта будет облачно с прояснениями. Ожидается туман и гололедица, сообщает Белгидромет.

Ночью в основном по южной части страны пройдут кратковременные осадки, днем существенных осадков не ожидается. Слабый туман и гололед прогнозируют синоптики в ночные и утренние часы. На отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха составит от -3°C до +3 °C ночью и от +3°C до +9°C днем.

ФОТО: pixabay

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