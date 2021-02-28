ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Женщина завела собаку-поводыря для слепой собаки. Теперь питомцы неразлучны

28.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Женщина завела собаку-поводыря для слепой собаки. Теперь питомцы неразлучны

Женщина из Китая завела собаку-поводыря для другой своей слепой собаки. Питомцы теперь неразлучны, пишет Daily Star.

Когда самоедской лайке Мэнменг было всего пять месяцев, ей диагностировали глаукому, из-за чего повреждался глазной нерв. Так, собака постепенно начала терять зрение и вскоре совсем перестала видеть. Женщина придумала завести для нее компаньона, который бы помогал Мэнменг ориентироваться в пространстве. Помощницей стала шиба-ину по кличке Тина.

Теперь питомцы гуляют по улице в связанных ошейниках. Тина идет впереди, а Мэнменг следует за ней. А еще шиба-ину всегда дает своей «подопечной» сигнал о безопасности, похлопывая ее по спине.

Фото: Daily Star

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина из Китая завела собаку-поводыря для другой своей слепой собаки. Питомцы теперь неразлучны, пишет Daily Star. Когда самоедской лайке Мэнменг было всего пять...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Спутник Лайт»: в России регистрируют новую вакцину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by