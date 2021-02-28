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Женщина завела собаку-поводыря для слепой собаки. Теперь питомцы неразлучны
Источник материала: ОНТ
Женщина из Китая завела собаку-поводыря для другой своей слепой собаки. Питомцы теперь неразлучны, пишет
Когда самоедской лайке Мэнменг было всего пять месяцев, ей диагностировали глаукому, из-за чего повреждался глазной нерв. Так, собака постепенно начала терять зрение и вскоре совсем перестала видеть. Женщина придумала завести для нее компаньона, который бы помогал Мэнменг ориентироваться в пространстве. Помощницей стала шиба-ину по кличке Тина.
Теперь питомцы гуляют по улице в связанных ошейниках. Тина идет впереди, а Мэнменг следует за ней. А еще шиба-ину всегда дает своей «подопечной» сигнал о безопасности, похлопывая ее по спине.
Фото: Daily Star
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Женщина из Китая завела собаку-поводыря для другой своей слепой собаки. Питомцы теперь неразлучны, пишет Daily Star. Когда самоедской лайке Мэнменг было всего пять...
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