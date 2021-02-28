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В Китае из-за утечки ядовитого газа на химзаводе погибли пять человек
Источник материала: ОНТ
В китайском городе Гирин в результате утечки ядовитого газа на заводе по производству химволокна погибли пять рабочих. Еще восемь человек пострадали,
Инцидент произошел 27 февраля вечером. Согласно предварительным результатам расследования, ЧП произошло из-за поломки вентиляционного оборудования в одном из цехов.
Пострадавшие госпитализированы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
ФОТО: China Daily
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В китайском городе Гирин в результате утечки ядовитого газа на заводе по производству химволокна погибли пять рабочих. Еще восемь человек...
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