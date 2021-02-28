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В Китае из-за утечки ядовитого газа на химзаводе погибли пять человек

28.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае из-за утечки ядовитого газа на химзаводе погибли пять человек

В китайском городе Гирин в результате утечки ядовитого газа на заводе по производству химволокна погибли пять рабочих. Еще восемь человек пострадали, пишет газета «Синьцзинбао». 

Инцидент произошел 27 февраля вечером. Согласно предварительным результатам расследования, ЧП произошло из-за поломки вентиляционного оборудования в одном из цехов.

Пострадавшие госпитализированы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

ФОТО: China Daily

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В китайском городе Гирин в результате утечки ядовитого газа на заводе по производству химволокна погибли пять рабочих. Еще восемь человек...
 
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