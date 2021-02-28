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Турецкий хамам XII века обнаружили в одном из баров Испании (ВИДЕО)

28.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Турецкая баня XII века теперь доступна жителям испанской Севильи, правда, только для просмотра! Останки хамама с изысканными фресками обнаружили во время ремонта в одном из баров города.

Вначале взору строителей открылись необычные слуховые окошки в форме звезды. А возле них на стенах обнаружили роспись исламского периода. Ценность открытия подтвердили археологи. По их словам, на этом объекте сохранилось больше элементов орнамента, чем во всех обнаруженных ранее банях на Пиренейском полуострове. Разделяют радость и владельцы. После такого открытия интерес к их заведению явно вырастет.

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Турецкая баня XII века теперь доступна жителям испанской Севильи, правда, только для просмотра! Останки хамама с изысканными фресками обнаружили во время ремонта в...
 
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