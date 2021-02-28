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Как избежать переедания, если у вас стресс? Объясняет психолог
Источник материала: ОНТ
На фоне стресса может возникнуть зависимость от еды. Как бороться с перееданием,
По словам психолога, люди, которые заедают стресс, как правило, склонны к различным зависимостям.
Психолог добавила, что можно найти более безопасные способы снятия стресса.
ФОТО: zdorovieinfo.ru
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На фоне стресса может возникнуть зависимость от еды. Как бороться с перееданием, рассказала RT психолог Наталья Варская. По словам психолога, люди, которые заедают...
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