Как избежать переедания, если у вас стресс? Объясняет психолог

Источник материала: ОНТ

На фоне стресса может возникнуть зависимость от еды. Как бороться с перееданием, рассказала RT психолог Наталья Варская.

По словам психолога, люди, которые заедают стресс, как правило, склонны к различным зависимостям.

Психолог добавила, что можно найти более безопасные способы снятия стресса.

ФОТО: zdorovieinfo.ru













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