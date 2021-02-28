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В Суворовском училище состоялся день открытых дверей
Источник материала: ОНТ
Как живется кадетам в Суворовском училище? В одном из самых авторитетных военных учебных заведений страны провели день открытых дверей. Всё показали и рассказали не только будущим воспитанникам, но и их родителям.
Быт суворовцев: где будут жить кадеты, что есть, как выглядят классы, плацдармы для военной подготовки. Всё в мелочах объяснили семьям. Ответили на вопросы родителей и познакомили с педагогами. А заодно развеяли сомнения, что в Суворовском больше внимания уделяется военной подготовке, чем изучению основных предметов.
Напомним, в Суворовское училище ребята могут поступать после 6 класса. Обучение длится 5 лет. Многие выпускники в дальнейшем связывают жизнь с военным делом. Суворовское училище славится своими семейными династиями военных.
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Как живется кадетам в Суворовском училище? В одном из самых авторитетных военных учебных заведений страны провели день открытых дверей. Всё показали и рассказали...
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