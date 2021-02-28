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В Суворовском училище состоялся день открытых дверей

28.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Суворовском училище состоялся день открытых дверей

Как живется кадетам в Суворовском училище? В одном из самых авторитетных военных учебных заведений страны провели день открытых дверей. Всё показали и рассказали не только будущим воспитанникам, но и их родителям.

Быт суворовцев: где будут жить кадеты, что есть, как выглядят классы, плацдармы для военной подготовки. Всё в мелочах объяснили семьям. Ответили на вопросы родителей и познакомили с педагогами. А заодно развеяли сомнения, что в Суворовском больше внимания уделяется военной подготовке, чем изучению основных предметов.

Татьяна Кулеш, заместитель начальника Минского суворовского училища по учебно-методической работе: «Физика, математика и иностранный язык изучаются на повышенном уровне. Кроме этого обязательны занятия по хореографии, по вокальному пению, если есть талантливые ребята. Обязательны занятия по этикету. Это всё способствует тому, чтобы из наших стен выходила будущая элита Вооружённых Сил».

Напомним, в Суворовское училище ребята могут поступать после 6 класса. Обучение длится 5 лет. Многие выпускники в дальнейшем связывают жизнь с военным делом. Суворовское училище славится своими семейными династиями военных.

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Как живется кадетам в Суворовском училище? В одном из самых авторитетных военных учебных заведений страны провели день открытых дверей. Всё показали и рассказали...
 
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