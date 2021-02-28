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В Киеве радикалы забросали пиротехникой офис генпрокурора
Источник материала: ОНТ
Радикалы вновь вышли на улицы Украины. Они забросали пиротехникой офис генпрокурора в Киеве.
Националисты поддерживают одесского активиста Сергея Стерненко, которого на этой неделе приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в похищении местного политика. Демонстранты жгли фейерверки и петарды, забросали офис генпрокурора дымовыми шашками. Это уже вторая за неделю акция. 23 февраля демонстрация закончилась столкновениями с полицией и задержаниями. Сам Стерненко вину не признает, он и его сторонники называют уголовное дело политическим. Протестующие пообещали в случае невыполнения их требований с 9 марта начать бессрочную акцию в поддержку блогера. Субботний митинг, который стал одним из самых массовых за время президентства Владимира Зеленского, радикалы назвали «последней мирной акцией».
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Радикалы вновь вышли на улицы Украины. Они забросали пиротехникой офис генпрокурора в Киеве. Националисты поддерживают одесского активиста Сергея Стерненко,...
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