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Какую клубнику не стоит покупать?

28.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какую клубнику не стоит покупать?

Пользователь китайского портала Sohu перечислил типы клубники, которую лучше не покупать, чтобы не навредить своему здоровью, пишет РИА Новости. 

По словам мужчины, выбирая ягоду, необходимо обращать внимание на ее аромат. Если клубника созрела естественным путем, у нее будет выраженный фруктовый запах. Плоды, которые не имеют аромата, но при этом отличаются красивым ярким цветом, скорее всего, содержат красители. Такие ягоды вряд ли будут вкусными, поэтому лучше не покупать их. 

Пользователь также отметил, что чаще всего крупная клубника вырастает при помощи гормонов. Частое употребление такой ягоды нанесет вред здоровью. 

Третий тип клубники, которую автор советует не приобретать, можно определить по цвету листьев на верхушке ягод. У свежесобранных плодов листья имеют изумрудно-зеленый цвет. А вот если ягоды несвежие, листья у них будут темно-зелеными. 

ФОТО: pixabay

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Пользователь китайского портала Sohu перечислил типы клубники, которую лучше не покупать, чтобы не навредить своему здоровью, пишет РИА Новости.  По словам мужчины,...
 
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