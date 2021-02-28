Иван Ургант высмеял прическу и маникюр Егора Крида

Источник материала: ОНТ

Шоумен Иван Ургант в вечернем выпуске своей программы на Первом канале пошутил над внешностью российского поп-исполнителя Егора Крида.

Гостем «Вечернего Урганта» стала певица Полина Гагарина. Шоумен сделал ей комплимент, сказав, что она украшает состав наставников шоу «Голос». Гагарина напомнила, что уже не является членом жюри этого конкурса и предположила, что он ее вероятно перепутал со Светланой Лободой.

«С короткой стрижкой, блондинка такая симпатичная, такой маникюр», — парировал Ургант.





И тут певицу осенило, что речь идет о Егоре Криде, который входит в состав жюри.

Причем это не первый раз, когда телеведущий шутит над 26-летним рэпером. Ранее он говорил, что в регламенте не указано, что наставники «Голоса» должны разбираться в музыке.

После Ургант все же добавил, что на самом деле Крид является хорошим членом жюри проекта.

Фото: Александр Вильф/«РИА Новости»

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