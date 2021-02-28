Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

пишет околокремлевский Телеграм-канал «Незыгарь». «Несколько источников в Минске сообщили, что старший сын Виктор Лукашенко не намерен участвовать в транзите власти и не видит себя главой государства», -околокремлевский Телеграм-канал «Незыгарь».

«В то же время, идея с наследование места главы Беларуси младшим сыном - Николаем не рассматривается. Против этого вся семья Президента», - пишет «Незыгарь».

«У него индивидуальный график обучения. В будущем Николай займется управлением активами семьи, если ему позволят старшие братья», - пишет «Незыгарь».

«И, самое главное, много вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня» - пообещал Александра Лукашенко.

Чем Виктор Лукашенко мог прогневать отца?

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Незыгарь»: Виктор Лукашенко отказался от поста президента Беларуси. Коля тоже вне игры Старший сын Лукашенко не намерен участвовать в транзите власти и не видит себя главой государства.

По его информации, «является сторонником тесных отношений с Россией, что неоднократно вызывало конфликт с отцом».Источник Телеграм-канала утверждает, что «контакты отца и сына сведены до минимума, в феврале они практически не общались».Согласно информации Телеграм-канала, Николай Лукашенко учится в гимназии МГУ под чужой фамилией.Напомним, что 26 февраля на Олимпийском собрании Национального олимпийского комитетауступил свой пост президента НОК своему старшему сыну Виктору, который до этого занимал должность вице-президента.Одновременно с этим Лукашенко-старший объявил об увольнении сына с поста своего помощника по национально безопасности. А также заявил, что никто из его сыновей не будет баллотироваться на пост главы Беларуси.Что же старший сын сделал не так? Основная версия может быть аналогична той, почему были отправлены в «ссылку» экс-глава МВДи экс-председатель КГБ. После возникновения массовых протестов в обществе их обвиняли в жестокости и нарушениях законов. Но вероятно, по мнению Лукашенко, они наоборот действовали недостаточно рьяно.И события это доказывают: МВД во главе с новым министром Иваном Кубраковым лишь усилило жестокость.Можно допустить, что и Виктор Лукашенко, курировавший такие спецподразделения как «Алмаз» и «Альфа», отказался действовать «без тормозов».С момента политического кризиса Виктор Лукашенко в отличие от отца с автоматом по улицам не расхаживал, да и вообще публично не появлялся среди силовиков. Ему всего 45 лет, у него большая и дружная семья. Безусловно, старший сын должен думать о своем будущем, а чем дальше Лукашенко будет оставаться у власти, тем больше рисков может возникать для спокойной жизни его сыновей после ухода отца.