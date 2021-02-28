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«Незыгарь»: Виктор Лукашенко отказался от поста президента Беларуси. Коля тоже вне игры

28.02.2021 12:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Незыгарь»: Виктор Лукашенко отказался от поста президента Беларуси. Коля тоже вне игры
Фото: president.gov.by
За это и был уволен с должности помощника Александра Лукашенко по национальной безопасности, на котором курировал все силовые ведомства.

«Несколько источников в Минске сообщили, что старший сын Виктор Лукашенко не намерен участвовать в транзите власти и не видит себя главой государства», - пишет околокремлевский Телеграм-канал «Незыгарь».


По его информации, «Виктор Лукашенко является сторонником тесных отношений с Россией, что неоднократно вызывало конфликт с отцом».

Источник Телеграм-канала утверждает, что «контакты отца и сына сведены до минимума, в феврале они практически не общались».

«В то же время, идея с наследование места главы Беларуси младшим сыном - Николаем не рассматривается. Против этого вся семья Президента», - пишет «Незыгарь».


Согласно информации Телеграм-канала, Николай Лукашенко учится в гимназии МГУ под чужой фамилией.

«У него индивидуальный график обучения. В будущем Николай займется управлением активами семьи, если ему позволят старшие братья», - пишет «Незыгарь».


Напомним, что 26 февраля на Олимпийском собрании Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко уступил свой пост президента НОК своему старшему сыну Виктору, который до этого занимал должность вице-президента.

Одновременно с этим Лукашенко-старший объявил об увольнении сына с поста своего помощника по национально безопасности. А также заявил, что никто из его сыновей не будет баллотироваться на пост главы Беларуси.

«И, самое главное, много вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня» - пообещал Александра Лукашенко.


Чем Виктор Лукашенко мог прогневать отца?


Что же старший сын сделал не так? Основная версия может быть аналогична той, почему были отправлены в «ссылку» экс-глава МВД Юрий Караев и экс-председатель КГБ Валерий Вакульчик. После возникновения массовых протестов в обществе их обвиняли в жестокости и нарушениях законов. Но вероятно, по мнению Лукашенко, они наоборот действовали недостаточно рьяно.

И события это доказывают: МВД во главе с новым министром Иваном Кубраковым лишь усилило жестокость.

Можно допустить, что и Виктор Лукашенко, курировавший такие спецподразделения как «Алмаз» и «Альфа», отказался действовать «без тормозов».

С момента политического кризиса Виктор Лукашенко в отличие от отца с автоматом по улицам не расхаживал, да и вообще публично не появлялся среди силовиков. Ему всего 45 лет, у него большая и дружная семья. Безусловно, старший сын должен думать о своем будущем, а чем дальше Лукашенко будет оставаться у власти, тем больше рисков может возникать для спокойной жизни его сыновей после ухода отца.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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Старший сын Лукашенко не намерен участвовать в транзите власти и не видит себя главой государства.
 
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