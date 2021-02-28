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«Незыгарь»: Виктор Лукашенко не намерен участвовать в транзите власти
Источник материала: Партизан
Контакты с отцом сведены до минимума, в феврале они практически не общались "Идея с наследование места главы Беларуси младшим сыном - Николаем не рассматривается".
Несколько источников в Минске сообщили, что старший сын Виктор Лукашенко не намерен участвовать в транзите власти и не видит себя главой государства, пишет близкий к Кремлю телеграм-канал «Незыгарь».
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Контакты с отцом сведены до минимума, в феврале они практически не общались "Идея с наследование места главы Беларуси младшим сыном - Николаем не рассматривается".
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