Журналист Дмитрий Гордон: «Как может уйти Лукашенко? Коллективная позиция Запада. Отмена ЧМ по хоккею – хорошо, но мало»









– Как может уйти Лукашенко? Что должно случиться? Уход в мир иной, приказ из Кремля или его решение?





– Я никому не желаю ухода в мир иной. Могу сказать, что вариантов ухода может быть несколько. Вариант первый и самый очевидный на мой взгляд: жесткая позиция коллективного Запада. То, что чемпионат мира по хоккею не прошел в Беларуси – это хорошо. Но этого мало. Экономические санкции жесткие и нажатие на больные кнопки, в результате которых становится больно. В выборе уйти или оставаться – побеждает выбор уйти. Думаю, что новое руководство Беларуси, наверное, должно будет предоставить Лукашенко гарантии безопасности. Потому что всегда в таких переговорах это нужно делать. Поэтому Запад, экономические санкции. Помощь России? России сейчас самой непросто. Нужно смотреть на геополитику с приходом Байдена. С разоблачениями Навального Россия может стать Беларусью либо Украиной. И здесь очень важно Западу сказать свое слово. Зажать Лукашенко можно в два счета. Было бы желание, была бы политическая воля. Если у Запада она будет – все сбудется. Если как всегда не будет, то вопросы есть, – сказал Гордон ютуб-каналу "Страна для жизни".