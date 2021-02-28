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Во всех районах Беларуси зарплаты упали. А в каком наиболее заметно падение?
Источник материала: Партизан
В Беларуси упали средние зарплаты. Больше всех потеряли жители Солигорского района, Бреста и Березовского района.
Как сообщил Белстат, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в январе 2021 г. составила 1290 рублей. Это - почти на 185 рублей, чем в декабре 2020 года, когда она составляла 1474,6 рублей.
Как
На четвертом месте по падению Минск, где средний заработок сократился на 302 рубля. На пятом - Лунинецкий район, в котором люди потеряли 287 рублей.
Ниже всего в январе средняя зарплата была Шарковщинском районе — 753 рубля, Кормянском — 795 рублей, Мстиславском — 826 рублей.
Средняя январская зарплата была ниже отметки в 1000 рублей в 75 районах. Следует учитывать, что речь про суммы до уплаты налогов.
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В Беларуси упали средние зарплаты. Больше всех потеряли жители Солигорского района, Бреста и Березовского района.
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