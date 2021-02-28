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Под Молодечно милицией задержано не менее двадцати человек

28.02.2021 13:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Под Молодечно 27 февраля задержано не менее двадцати человек, которых доставили в местный РОВД, сообщает spring96.org.

 

Под Молодечно милицией задержано не менее двадцати человек
Фото предыдущего задержания 14 февраля. Фото: МВД.

 

Одну из задержанных девушек — Виталию Глинскую — забрала скорая помощь.

Среди задержанных — Наталья и Сергей Лоскутовы

Причины задержания выясняются.

Это не первое массовое задержание в окрестностях Молодечно в феврале. 14 февраля сотрудники милиции догнали в лесу группу из 19 лыжников. Их обвинили в участии в несанкционированном митинге с использованием, как говорилось в протоколе, «соответствующих флагов и транспарантов». Все были приговорены к штрафам и суткам.

 
 
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Под Молодечно 27 февраля задержано не менее двадцати человек, которых доставили в местный РОВД, сообщает spring96.org.  
 
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