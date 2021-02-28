|
Под Молодечно милицией задержано не менее двадцати человек
Источник материала: Навiны
Под Молодечно 27 февраля задержано не менее двадцати человек, которых доставили в местный РОВД, сообщает
Одну из задержанных девушек — Виталию Глинскую — забрала скорая помощь.
Среди задержанных — Наталья и Сергей Лоскутовы
Причины задержания выясняются.
Это не первое массовое задержание в окрестностях Молодечно в феврале. 14 февраля сотрудники милиции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Молодечно 27 февраля задержано не менее двадцати человек, которых доставили в местный РОВД, сообщает spring96.org.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)