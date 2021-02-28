Под Молодечно милицией задержано не менее двадцати человек

Под Молодечно 27 февраля задержано не менее двадцати человек, которых доставили в местный РОВД, сообщает spring96.org .



Фото предыдущего задержания 14 февраля. Фото: МВД.

Одну из задержанных девушек — Виталию Глинскую — забрала скорая помощь.

Среди задержанных — Наталья и Сергей Лоскутовы

Причины задержания выясняются.