Неудобно, но терпит. Что заставило водителя припарковаться на ступенях?

Источник материала: Onliner

В большом городе частенько можно повстречать автомобиль, который стоит как-то не так. Не то чтобы не по правилам — такого настолько много, что уже никто, похоже, и внимания не обращает. Этот автомобиль стоит так, будто водитель нарочно ребус придумал: отгадайте, дескать, почему он так припарковался.

Почти пустая парковка, это район проспекта Машерова и улицы Кропоткина.

— Ночь. Лестница. Автомобиль, — по-блоковски рисует картину пользователь нашего форума с ником H-sh.

Но парковаться на ступенях — это же так неудобно! Что двигало водителем: не было другого варианта, зацепился, хотел соригинальничать, поломка настигла именно на этом месте?





— Там есть стоянка для автомобилей, и в то время (около 22:00 я делала фотографию) она была уже абсолютно пустая. Видимо, водитель приехал на заполненную стоянку чуть раньше и не нашел лучшего способа, как заехать на лестницу «попой», — рассказала свою версию корреспонденту Onliner автор фото.

Есть другие идеи? Высказывайте их в комментариях — почитаем.

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