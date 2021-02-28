Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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Что чиновники предлагают сделать для борьбы с импортом

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чиновники придумали, что всех заставить «купляць беларускае» В 2020 году доля импортных продовольственных товаров в продаже составила 22,9%.

Чиновники планировали, что до конца 2020 года количество отечественных продуктов вырастет до 85% от всего ассортимента.По факту в 2020 году доля импортных продовольственных товаров в продаже организациями торговли составила 22,9% (белорусских, соответственно, — 77,1%).— Высокой остается доля отдельных импортных продуктов в розничном товарообороте организаций торговли: фруктов — 92,8%, масла растительного — 87,5%, рыбы — 81,5%, крупы гречневой — 66,6%, кондитерских изделий из сахара — 51,9%, фруктовых и овощных соков — 39,1%, макаронных изделий — 37,4%, детского питания — 29,1%, — сообщали на заседании коллегии МАРТ.К примеру, в 2020 году белорусы стали чаще покупать импортные овощи, макароны.На 2021 год чиновники рассматривают два сценария развития борьбы с импортом — оптимистический и недостаточный. Первый предполагает, что доля отечественных продуктов вырастет до 85%, а второй — до 80%.МАРТ рекомендует торговле обеспечить размещение и выкладку товаров отечественного производства в визуально и физически доступных местах, а также обозначать места размещения и выкладки белорусских товаров специальной вывеской или надписью «Сделано в Республике Беларусь/Зроблена ў Беларусi». Уточним, что это было в планах на 2020 год.Торговле, производителям и поставщикам товаров рекомендуют, чтобы совокупный размер любых вознаграждений не превышал 5% от цены (будь то премия, бонусы или другие платежи, которые производители и поставщики товаров зачастую предоставляют торговле).Есть предложения и по интернет-магазинам.— Субъектам торговли, реализующим товары посредством интернет-магазинов, обеспечить наличие в продаже товаров отечественного производства, визуально обозначив (например, белорусским орнаментом), а также усовершенствовать технические возможности онлайн-магазинов.