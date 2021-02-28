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Чиновники придумали, что всех заставить «купляць беларускае»

28.02.2021 13:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Чиновники придумали, что всех заставить «купляць беларускае»
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Белорусские власти в 2021-м снова планируют нанести удар по импорту. Какие меры придумали чиновники на этот раз, узнал портал TUT.BY.

Чиновники планировали, что до конца 2020 года количество отечественных продуктов вырастет до 85% от всего ассортимента.

По факту в 2020 году доля импортных продовольственных товаров в продаже организациями торговли составила 22,9% (белорусских, соответственно, — 77,1%).

— Высокой остается доля отдельных импортных продуктов в розничном товарообороте организаций торговли: фруктов — 92,8%, масла растительного — 87,5%, рыбы — 81,5%, крупы гречневой — 66,6%, кондитерских изделий из сахара — 51,9%, фруктовых и овощных соков — 39,1%, макаронных изделий — 37,4%, детского питания — 29,1%, — сообщали на заседании коллегии МАРТ.

К примеру, в 2020 году белорусы стали чаще покупать импортные овощи, макароны.

На 2021 год чиновники рассматривают два сценария развития борьбы с импортом — оптимистический и недостаточный. Первый предполагает, что доля отечественных продуктов вырастет до 85%, а второй — до 80%.

Что чиновники предлагают сделать для борьбы с импортом


МАРТ рекомендует торговле обеспечить размещение и выкладку товаров отечественного производства в визуально и физически доступных местах, а также обозначать места размещения и выкладки белорусских товаров специальной вывеской или надписью «Сделано в Республике Беларусь/Зроблена ў Беларусi». Уточним, что это было в планах на 2020 год.

Торговле, производителям и поставщикам товаров рекомендуют, чтобы совокупный размер любых вознаграждений не превышал 5% от цены (будь то премия, бонусы или другие платежи, которые производители и поставщики товаров зачастую предоставляют торговле).

Есть предложения и по интернет-магазинам.

— Субъектам торговли, реализующим товары посредством интернет-магазинов, обеспечить наличие в продаже товаров отечественного производства, визуально обозначив (например, белорусским орнаментом), а также усовершенствовать технические возможности онлайн-магазинов.
 
 
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В 2020 году доля импортных продовольственных товаров в продаже составила 22,9%.
 
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