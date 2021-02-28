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«Пошел вон, ты и твой ОМОН!» Воскресные акции солидарности в Беларуси

28.02.2021 13:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Пошел вон, ты и твой ОМОН!» Воскресные акции солидарности в Беларуси
Фото: TUT.BY
Что происходит в Беларуси 28 февраля — в последний день календарной зимы.

Минск. На одном из домов столицы вывесили большой бело-красно-белый флаг.

«Пошел вон, ты и твой ОМОН!» Воскресные акции солидарности в Беларуси


«Пошел вон, ты и твой ОМОН!» Воскресные акции солидарности в Беларуси

Фото читателя

Минск. Вечером перекличка прошла в Грушевке.



Минск. Акция солидарности прошла в Сухарево.



Жители Боровлян обратились к норвежской компании Yara — партнеру «Беларуськалия».

«Пошел вон, ты и твой ОМОН!» Воскресные акции солидарности в Беларуси

Фото читателя TUT.BY

К акциям присоединились жители Солигорска и Жодино.

«Пошел вон, ты и твой ОМОН!» Воскресные акции солидарности в Беларуси


«Пошел вон, ты и твой ОМОН!» Воскресные акции солидарности в Беларуси
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы продолжают выходить на акции протеста.
 
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