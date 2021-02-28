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«Пошел вон, ты и твой ОМОН!» Воскресные акции солидарности в Беларуси
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Минск. На одном из домов столицы вывесили большой бело-красно-белый флаг.
Фото читателя
Минск. Вечером перекличка прошла в Грушевке.
Минск. Акция солидарности прошла в Сухарево.
Жители Боровлян обратились к норвежской компании Yara — партнеру «Беларуськалия».
Фото читателя TUT.BY
К акциям присоединились жители Солигорска и Жодино.
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Белорусы продолжают выходить на акции протеста.
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