Источник материала: Хартия'97

Чем заняты, пустомели? 28.02.2021, 13:25

Это может показаться шуткой, но это всерьез.

На сайте МИД России опубликована новость о том, что Россия подписала совместное заявление со Сьерра-Леоне о неразмещении первыми оружия в космосе, пишет Telegram-канал "СерпомПо" .

Со Сьерра-Леоне!!

Дело в том, что находящаяся в Западной Африке Сьерра-Леоне – одна из беднейших стран мира. Из примерно 5 млн жителей ниже уровня бедности живет около 70% населения.

Какой, к дьяволу, "космос"? Какое еще опережающее Россию "размещение оружия" на орбите? Что же заниматься ерундой, путинские дипломаты?

Если уже есть озабоченность размещением оружия в космосе, то надо договариваться только с теми странами, которые имеют возможность это сделать. То есть, в первую очередь, с теми же Соединенными Штатами.

А то, можно подумать, если Америка решит разместить оружие в космосе, бумажка, подписанная со Сьерра-Леоне ей помешает.

Но договариваться с Америкой путинским сложно – они сами разгоняют гонку вооружений. Поставили на вооружение ракету 9М729, которая разрушила в итоге договор о РСМД, якобы создали "гиперзвуковое оружие", регулярно хвалятся передовыми оружейными новинками (что там на самом деле – неизвестно). Не говоря уже о том, что напали на Украину и отхватили кусок ее территории.

Кто с такими будет договариваться? Какие здесь возможны меры доверия? Нужно будет Америке ради своей безопасности отправить оружие в космос против безумных путинцев – отправит.

Кстати, вопрос: как Сьерра-Леоне склонили к заявлению? Что и кому пообещали или заплатили? Дипломатическая победа стоит денег. Пусть она и пустая.

Это уже не первое такое соглашение. Действительно, аналогичные документы были подписаны в январе с Республикой Конго, а в марте 2020 года с Бурунди.

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