Источник материала: Хартия'97

Белорусы оживили фото Кастуся Калиновского 28.02.2021, 13:14

Появился сервис, который позволяет «оживлять» фото — даже черно-белые.

Сервис MyHeritage, помогающий воссоздать генеалогическое древо, разработал функцию Deep Nostalgia, которая помогает «оживлять» людей на фотографиях — даже на черно-белых, пишет tut.by .

Чтобы оживить портрет, нужно зарегистрироваться на сайте и загрузить фото. Алгоритм обработает статичный снимок, и человек на изображении начнет поворачивать голову, моргать и улыбаться.

My mother passed away young so to see her come to life in this photo is so special. Thankyou MyHeritage #RootsTechConnect pic.twitter.com/t391FfE7tf — Sharn White (@SharnWhite) February 26, 2021

Инструментом Deep Nostalgia можно пользоваться бесплатно две недели. Он улучшит качество фотографии, если потребуется, и сделает видео, которое будет длиться около 15 секунд.

Например, на видео ниже — Кастусь Калиновский.