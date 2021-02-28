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Белорусы оживили фото Кастуся Калиновского

28.02.2021 13:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы оживили фото Кастуся Калиновского

  • 28.02.2021, 13:14
Белорусы оживили фото Кастуся Калиновского

Появился сервис, который позволяет «оживлять» фото — даже черно-белые.

Сервис MyHeritage, помогающий воссоздать генеалогическое древо, разработал функцию Deep Nostalgia, которая помогает «оживлять» людей на фотографиях — даже на черно-белых, пишет tut.by.

Чтобы оживить портрет, нужно зарегистрироваться на сайте и загрузить фото. Алгоритм обработает статичный снимок, и человек на изображении начнет поворачивать голову, моргать и улыбаться.

Инструментом Deep Nostalgia можно пользоваться бесплатно две недели. Он улучшит качество фотографии, если потребуется, и сделает видео, которое будет длиться около 15 секунд.

Например, на видео ниже — Кастусь Калиновский.

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