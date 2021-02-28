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Белорусы оживили фото Кастуся Калиновского
Источник материала: Хартия'97
Белорусы оживили фото Кастуся Калиновского
Появился сервис, который позволяет «оживлять» фото — даже черно-белые.
Сервис MyHeritage, помогающий воссоздать генеалогическое древо, разработал функцию Deep Nostalgia, которая помогает «оживлять» людей на фотографиях — даже на черно-белых, пишет
Чтобы оживить портрет, нужно зарегистрироваться на сайте и загрузить фото. Алгоритм обработает статичный снимок, и человек на изображении начнет поворачивать голову, моргать и улыбаться.
Инструментом Deep Nostalgia можно пользоваться бесплатно две недели. Он улучшит качество фотографии, если потребуется, и сделает видео, которое будет длиться около 15 секунд.
Например, на видео ниже — Кастусь Калиновский.
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