Источник материала: Хартия'97

Навальная назвала российского дизайнера Лебедева трусом 28.02.2021, 13:08

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Ранее он запустил фейк, что у жены российского оппозиционера есть немецкое гражданство.

Жена российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия ответила дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву в Instagram. Напомним, 26 февраля Лебедев в Telegram написал, что у "Навальной есть немецкое гражданство", и опубликовал фотографию паспорта.

Позже дизайнер обновил пост, дописав, что это фейк.

"Тут Артемий Лебедев "извинился" предо мной. Раз уж приличные СМИ докатилась до того, что перепечатывают извинения этого фрика, я отвечу. Артемий, извинений ваших я не принимаю. Извиняетесь вы не потому, что вы человек чести, а потому что вы трус и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь. И удалять вы фейк не будете не потому, что вы за свободу слова, а потому, что хотите, чтобы опубликованный вами фейк и дальше распространялся", – отметила она в посте.

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