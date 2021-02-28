|
Солигорск вышел на акцию и сделал мощное заявление для Yara
Источник материала: Хартия'97
Солигорск вышел на акцию и сделал мощное заявление для Yara
С диктатором лучше не иметь дел — отмыться будет сложно.
Жители Солигорска вышли сегодня на акцию и попросили компанию Yara и всех норвежцев не спонсировать убийства и пытки белорусов. «Руки от белорусской крови не отмываются!», - заявили участники акции.
Сайт Charter97.org ведет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С диктатором лучше не иметь дел — отмыться будет сложно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)