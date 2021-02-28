Источник материала: Хартия'97

Солигорск вышел на акцию и сделал мощное заявление для Yara 28.02.2021, 13:01

С диктатором лучше не иметь дел — отмыться будет сложно.

Жители Солигорска вышли сегодня на акцию и попросили компанию Yara и всех норвежцев не спонсировать убийства и пытки белорусов. «Руки от белорусской крови не отмываются!», - заявили участники акции.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных акций в Беларуси.





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