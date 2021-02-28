Источник материала: Хартия'97

ВВС США получат сотни стелс-ракет, способных долететь до Сибири 2 28.02.2021, 12:56

Иллюстрационное фото

Контракт подписан почти на полмиллиарда долларов.

Военно-воздушные силы (ВВС) США получат 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER, которые способны долететь до Сибири. Об этом сообщило издание Janes .

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Соответствующий контракт на общую сумму 428,4 миллиона долларов, заключенный с американской компанией Lockheed Martin, предусматривает производство ракет к июлю 2025 года.

В июне 2020 года информационно-консалтинговое агентство Defense Express заявило, что ракета AGM-158B JASSM-ER, запускаемая со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress, способна «достать» до России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 «Триумф» область воздушного пространства.

«Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорилось в соответствующей публикации.

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