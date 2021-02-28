ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ВВС США получат сотни стелс-ракет, способных долететь до Сибири

28.02.2021 13:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

ВВС США получат сотни стелс-ракет, способных долететь до Сибири

2
  • 28.02.2021, 12:56
ВВС США получат сотни стелс-ракет, способных долететь до Сибири
Иллюстрационное фото

Контракт подписан почти на полмиллиарда долларов.

Военно-воздушные силы (ВВС) США получат 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER, которые способны долететь до Сибири. Об этом сообщило издание Janes.

Читайте также: США и Израиль взялись за совместную разработку противоракетного щита

Соответствующий контракт на общую сумму 428,4 миллиона долларов, заключенный с американской компанией Lockheed Martin, предусматривает производство ракет к июлю 2025 года.

В июне 2020 года информационно-консалтинговое агентство Defense Express заявило, что ракета AGM-158B JASSM-ER, запускаемая со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress, способна «достать» до России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 «Триумф» область воздушного пространства.

«Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорилось в соответствующей публикации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контракт подписан почти на полмиллиарда долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не такой уж и дорогой: «кукурузник» купили на аукционе в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by