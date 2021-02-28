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Пашинян повторно требует у президента увольнения начальника Генштаба
Источник материала: Хартия'97
Пашинян повторно требует у президента увольнения начальника Генштаба
Ранее Армену Саркисян отказался увольнять Оника Гаспаряна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь обратился к президенту страны Армену Саркисяну с ходатайством об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, пишет
Он заявил, что вновь направляет ходатайство президенту, ожидая, что оно «будет подписано в установленном порядке».
«Остальное, как мы на днях договорились на Площади Республики», — отметил премьер Армении.
Ранее президент Армении решил не увольнять начальника Генштаба по требованию премьера Никола Пашиняна.
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Ранее Армену Саркисян отказался увольнять Оника Гаспаряна.
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