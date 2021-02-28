Источник материала: Хартия'97

Пашинян повторно требует у президента увольнения начальника Генштаба 3 28.02.2021, 12:39

Ранее Армену Саркисян отказался увольнять Оника Гаспаряна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь обратился к президенту страны Армену Саркисяну с ходатайством об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, пишет «Новое время» .

Он заявил, что вновь направляет ходатайство президенту, ожидая, что оно «будет подписано в установленном порядке».

«Остальное, как мы на днях договорились на Площади Республики», — отметил премьер Армении.

Ранее президент Армении решил не увольнять начальника Генштаба по требованию премьера Никола Пашиняна.

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