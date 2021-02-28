ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы потроллили неадекватного «ябатьку», полковника Кривоносова

28.02.2021 13:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Белорусы потроллили неадекватного «ябатьку», полковника Кривоносова

12
  • 28.02.2021, 12:32
  • 3,892
Белорусы потроллили неадекватного «ябатьку», полковника Кривоносова

Видеофакт.

В одном из дворов белорусы сегодня потроллили военкома Гомельской области полковника Андрея Кривоносова. На ВНС он получил «заряд энергии» от Лукашенко и поделился им с гомельскими военнослужащими.

Теперь «зарядиться энергией» по методу сумасшедшего «ябатьки» может каждый.

Видео опубликовал ТГ-канал «Баста!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Появился сервис, который позволяет «оживлять» фото - даже черно-белые
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by