Источник материала: Хартия'97

Белорусы потроллили неадекватного «ябатьку», полковника Кривоносова 12 28.02.2021, 12:32

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Видеофакт.

В одном из дворов белорусы сегодня потроллили военкома Гомельской области полковника Андрея Кривоносова. На ВНС он получил «заряд энергии» от Лукашенко и поделился им с гомельскими военнослужащими.

Теперь «зарядиться энергией» по методу сумасшедшего «ябатьки» может каждый.

Видео опубликовал ТГ-канал «Баста!» .

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