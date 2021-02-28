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Белорусы потроллили неадекватного «ябатьку», полковника Кривоносова
Источник материала: Хартия'97
Белорусы потроллили неадекватного «ябатьку», полковника Кривоносова
Видеофакт.
В одном из дворов белорусы сегодня потроллили военкома Гомельской области полковника Андрея Кривоносова. На ВНС он получил «заряд энергии» от Лукашенко и поделился им с гомельскими военнослужащими.
Теперь «зарядиться энергией» по методу сумасшедшего «ябатьки» может каждый.
Видео опубликовал ТГ-канал
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