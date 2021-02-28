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Вратарь «Крумкачоў» Колтыгин: «Многие футболисты предпочитают молчать не только о политике»

28.02.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вратарь «Крумкачоў» Алексей Колтыгин в интервью Tribuna.com поделился мнением о белорусских футболистах, которые предпочитают не высказываться о событиях после выборов президента, а также рассказал о том, что его брат находится за решеткой.

– Почему, по-вашему, многие другие белорусские футболисты, даже если против режима, боятся об этом говорить?

– Я сам не раз задумывался над этим. На мой взгляд, многие футболисты почему-то предпочитают молчать и не высказывать свои претензии, даже если чем-то недовольны, и речь не только о политике. Я не раз встречал такие ситуации, когда внутри коллектива игроки между собой обсуждали тот или иной момент, их что-то не устраивало, а когда им руководители задавали конкретный вопрос, что нужно изменить, – все, футболисты молчат. То ли боятся каких-то последствий, то ли опасаются за место в составе – не знаю. Вот и в нынешней ситуации, в которой находится Беларусь, игроки, даже если имеют претензии, все равно предпочитают молчать. По-моему, если ты чем-то недоволен, так и скажи напрямую, тогда быстрее наступят перемены.

– Нынешние события в Беларуси коснулись вашей семьи напрямую – в СИЗО № 1 находится ваш брат. Расскажите о нем.

– Это мой родной брат Павел Овчаров. Ему 6 марта исполнится 25 лет. В 2017 году он закончил БГУФК, потом пошел по распределению учителем физкультуры в школу, а после отработки перешел на работу в гимназию, везде на хорошем счету. Паша учился на факультете лечебной физкультуры, но специальность получил «Тренер по ушу». А вообще он уже давно занимается айкидо, но больше для себя – на соревнованиях не выступал. Вел активный образ жизни: баскетбол, воркаут. Одним словом, спортсмен :). Мы вместе с ним ходили на выборы, он выступал за перемены. А задержали его 23 сентября (день тайной инаугурации Александра Лукашенко – прим.)
 
 
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Вратарь «Крумкачоў» Алексей Колтыгин в интервью Tribuna.com поделился мнением о белорусских футболистах, которые предпочитают не высказываться о событиях после...
 
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