Вратарь «Крумкачоў» Колтыгин: «Многие футболисты предпочитают молчать не только о политике»

– Почему, по-вашему, многие другие белорусские футболисты, даже если против режима, боятся об этом говорить?





– Я сам не раз задумывался над этим. На мой взгляд, многие футболисты почему-то предпочитают молчать и не высказывать свои претензии, даже если чем-то недовольны, и речь не только о политике. Я не раз встречал такие ситуации, когда внутри коллектива игроки между собой обсуждали тот или иной момент, их что-то не устраивало, а когда им руководители задавали конкретный вопрос, что нужно изменить, – все, футболисты молчат. То ли боятся каких-то последствий, то ли опасаются за место в составе – не знаю. Вот и в нынешней ситуации, в которой находится Беларусь, игроки, даже если имеют претензии, все равно предпочитают молчать. По-моему, если ты чем-то недоволен, так и скажи напрямую, тогда быстрее наступят перемены.





– Нынешние события в Беларуси коснулись вашей семьи напрямую – в СИЗО № 1 находится ваш брат. Расскажите о нем.





– Это мой родной брат Павел Овчаров. Ему 6 марта исполнится 25 лет. В 2017 году он закончил БГУФК, потом пошел по распределению учителем физкультуры в школу, а после отработки перешел на работу в гимназию, везде на хорошем счету. Паша учился на факультете лечебной физкультуры, но специальность получил «Тренер по ушу». А вообще он уже давно занимается айкидо, но больше для себя – на соревнованиях не выступал. Вел активный образ жизни: баскетбол, воркаут. Одним словом, спортсмен :). Мы вместе с ним ходили на выборы, он выступал за перемены. А задержали его 23 сентября (день тайной инаугурации Александра Лукашенко – прим.)