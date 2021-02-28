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Король Испании занял деньги у друзей для погашения долгов в 4,4 млн евро

28.02.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отрекшийся от престола король Испании Хуан Карлос I занял деньги у своих друзей и других бизнесменов, чтобы рассчитаться с долгами по налогам. Его величество задолжало казне Испании сумму в 4,4 млн евро.




Как пишет "Профиль" со ссылкой на El Pais, в субботу, 27 февраля, стало известно, что приятели короля подписали договоры займа в присутствии нотариуса. Стоит отметить, что "кредиторы" не особенно ждут возвращения долга – они могли бы оформить и договор дарения, но согласно испанским законам им пришлось бы заплатить налоги в размере до 40% от суммы, которую они бы захотели безвозмездно отдать Хуану Карлосу I .

Сначала услугу королю хотели оказать 30 человек, в конечном счете подписали договор 10 лиц. Они не стали раскрывать своих имен.

Во всех договорах займа указана нулевая процентная ставка. Как пишет издание, юридически долговые обязательства 83-летнего Хуану Карлоса должны в случае его кончины взять на себя его дети, так как человек в таком возрасте не может нести ответственность за долгосрочный кредит. Но неизвестно, как этот пункт в сделке обставили юристы.

Откуда у короля возникла задолженность по налогам на сумму 4,4 млн евро, доподлинно неизвестно. По версии El Pais, речь идет о незадекларированном доходе на сумму 8 млн евро. Также, возможно, речь идет о расходах на рейсы на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались фондом родственника его величества.
 
 
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Отрекшийся от престола король Испании Хуан Карлос I занял деньги у своих друзей и других бизнесменов, чтобы рассчитаться с долгами по налогам. Его величество...
 
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