|
Король Испании занял деньги у друзей для погашения долгов в 4,4 млн евро
Источник материала: Партизан
Отрекшийся от престола король Испании Хуан Карлос I занял деньги у своих друзей и других бизнесменов, чтобы рассчитаться с долгами по налогам. Его величество задолжало казне Испании сумму в 4,4 млн евро.
Как пишет
Сначала услугу королю хотели оказать 30 человек, в конечном счете подписали договор 10 лиц. Они не стали раскрывать своих имен.
Во всех договорах займа указана нулевая процентная ставка. Как пишет издание, юридически долговые обязательства 83-летнего Хуану Карлоса должны в случае его кончины взять на себя его дети, так как человек в таком возрасте не может нести ответственность за долгосрочный кредит. Но неизвестно, как этот пункт в сделке обставили юристы.
Откуда у короля возникла задолженность по налогам на сумму 4,4 млн евро, доподлинно неизвестно. По версии El Pais, речь идет о незадекларированном доходе на сумму 8 млн евро. Также, возможно, речь идет о расходах на рейсы на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались фондом родственника его величества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отрекшийся от престола король Испании Хуан Карлос I занял деньги у своих друзей и других бизнесменов, чтобы рассчитаться с долгами по налогам. Его величество...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)