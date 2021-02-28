Светлана Тихановская спрогнозировала скорый уход Лукашенко — уже этой весной

Источник материала: KYKY

Светлана Тихановская ответила на главный вопрос, который сейчас волнует большинство беларусов, – когда уйдет Лукашенко? Светлана считает, что покинуть пост так называемого президента заставит усиливающееся давление санкций ЕС и США. Тихановская рассчитывает, что это случится уже этой весной.

«Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет. <...> Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет», – заявила Тихановская в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, пишет DW.

По мнению Павла Латушко, «решающая битва» с режимом в Беларуси также случится весной. Сейчас Латушко призывает Запад добиваться полной экономической изоляции Беларуси. «Мы готовы выносить санкции шесть или двенадцать месяцев, если после этого ситуация улучшится», – заявил политик в беседе с журналистами немецкой газеты Welt am Sonntag.

Идея Латушко в том, чтобы Евросоюз приостановил все экономические взаимоотношения с Беларусью, из-за чего беларуская «власть» не сможет «выручать средства на международных финансовых рынках».