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В Беларуси 1 марта ожидаются туман и гололедица
28.02.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев – Sputnik. В первый день весны в Беларуси ожидаются туман и гололедица, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ночь с 28 февраля на 1 марта преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные и утренние часы местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного. Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем прогнозируется 3-9 градусов тепла.
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Зима пока не хочет отступать: ночью температура в отдельных районах Беларуси понизится до минус трех, на дорогах гололедица, возможен мокрый снег и дождь.
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