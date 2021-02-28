ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Видеофакт. В Минске пьяный водитель на BMW пробил ограждение и врезался в Ford

28.02.2021 13:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Авария произошла 26 февраля, около 17:00, на улице Голодеда в столице.

 

 

Как сообщает ГАИ, 37-летний водитель автомобиля BMW, выполняя правый поворот, не справился с управлением. Машину вынесло на бордюр, а потом на разделительное ограждение. Проломив в нем изрядную брешь, автомобиль оказался на полосе встречного движения, где врезался в Ford, остановившийся на красный сигнал светофора.

 

Видеофакт. В Минске пьяный водитель на BMW пробил ограждение и врезался в Ford

 

Видеофакт. В Минске пьяный водитель на BMW пробил ограждение и врезался в Ford

 

В результате ДТП оба автомобиля получили повреждения, пострадавших, к счастью, нет.

Виновник аварии оказался пьян — по результатам медицинского освидетельствования, концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе у водителя автомобиля BMW составила 1,4 промилле.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 26 февраля, около 17:00, на улице Голодеда в столице.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Гордон: «Зажать Лукашенко можно в два счета»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by