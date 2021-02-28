Видеофакт. В Минске пьяный водитель на BMW пробил ограждение и врезался в Ford

Авария произошла 26 февраля, около 17:00, на улице Голодеда в столице.

Как сообщает ГАИ, 37-летний водитель автомобиля BMW, выполняя правый поворот, не справился с управлением. Машину вынесло на бордюр, а потом на разделительное ограждение. Проломив в нем изрядную брешь, автомобиль оказался на полосе встречного движения, где врезался в Ford, остановившийся на красный сигнал светофора.









В результате ДТП оба автомобиля получили повреждения, пострадавших, к счастью, нет.

Виновник аварии оказался пьян — по результатам медицинского освидетельствования, концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе у водителя автомобиля BMW составила 1,4 промилле.