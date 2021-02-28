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Видеофакт. В Минске пьяный водитель на BMW пробил ограждение и врезался в Ford
Источник материала: Навiны
Авария произошла 26 февраля, около 17:00, на улице Голодеда в столице.
Как
В результате ДТП оба автомобиля получили повреждения, пострадавших, к счастью, нет.
Виновник аварии оказался пьян — по результатам медицинского освидетельствования, концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе у водителя автомобиля BMW составила 1,4 промилле.
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Авария произошла 26 февраля, около 17:00, на улице Голодеда в столице.
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