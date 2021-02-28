Романчук: «Вот такой получается удар по печени белорусского народа»

Источник материала: Салiдарнасць

Под инфляционным ударом будет все продовольствие, прогнозирует экономист.





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— Белорусская торговля активно готовится к 1-ому марта. Именно с этой даты начинается жесткое ценовое регулирование, — пишет Ярослав Романчук. — Логика поведения торговли предсказуема: до начала весны максимально понять цены на максимально возможное количество товаров. Даже ценой сокращения спроса.

Пусть даже у потребителей будет ценовой шок. Пусть даже МАРТ (министерство антимонопольного регулирования и торговли) сделает вербальное «а-та-та». Особенно чувствительным выглядит подготовка к ценовому террору импортных товаров. Инфляционный ажиотаж, спровоцированный действиями правительства, обещает ускорение и углубление валютного удара по карманам белорусов.

Вот один красноречивый, кричащий пример. Друг сходил в магазин и поделился новостями. Обыкновенная печень трески. Доступная каждому. Совсем недавно была по BYN4 рубля. Незаметно увеличилась до BYN5 за баночку. Чувствительно, на 25% рост цены, но это еще можно объяснить ростом цен на рыбу на мировом рынке, курсовыми рисками и созданием запаса.

И вот за пару дней до 1 марта цена этой самой печени трески в одной из самых крупных торговых сетей 20 рублей 28 копеек. Рост цены в ПЯТЬ (!) раз! Понятное дело, что речь идет не о резком улучшении качества самой печени трески. Она тут ни при чем.





Иллюстрация из аккаунта в Фейсбуке Ярослава Романчука

А вот факторы: 1) ценовое регулирование, 2) девальвационные ожидания, 3) рост регуляторных, транзакционных издержек, 4) риски введения ограничения на операции с валютой — все это привело к появлению такого ценового чудовища. В российском интернет-магазине России тот же товар в переводе на белорусские рубли стоит BYN6.

Номенклатурно-силовые любимчики позволяют себе такое ценовое буйство, потому что уверены в безнаказанности. В режиме жесткого ценового контроля преимущества получают те, кому не страшны КГК, МАРТ и профсоюзные «тройки».

Торговать товарами, особенного импортными, в условиях роста издержек, в том числе сырьевых, налоговых и валютных, для малого и даже среднего бизнеса будет весьма затруднительно. Значит, они эти товары перестанут закупать. Не имея мощных «крыш», они едва ли решатся на торговлю контрабандными товарами. А вот «придворный» крупняк, представленный мощными торговыми сетями, будет переманивать потребителей ассортиментом, пусть даже сильно подорожавшим.

Вот так Совмин и особенно МАРТ, который должен ведь бороться с монополиями, стимулировать развитие конкуренции, своими руками душат эту самую конкуренцию, ставят малый бизнес на грань банкротства, резко увеличивают издержки жизни и выживания.

Ценовой террор — это благоприятная среда для номенклатурно-силовых крупных торговых организаций. Такой режим — питательная почва для коррупционеров среди контролеров и регуляторов. Эти две категории наверняка между собой договорятся. Их сговор или синдикат — против нас, обыкновенных потребителей.

Пропагандисты власти, включая Белстат, будут рапортовать об удержании роста цен до 5-7% в год. А наши глаза будут округляться, наши кошельки будут скукоживаться от ценовой вакханалии. Мы уже фиксируем рост цен в разы, а нам талдычат про 5-7%. Очередной жестокий эксперимент над белорусами начинается.

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса отмечает, что в 2021 году власти серьезно взялись за обнуление активов, доходов и сбережений населения.

— Удары будут сразу с двух сторон: 1) будут сокращаться зарплаты, пенсии, социальные выплаты. Даже Белстат не мог скрыть резкого снижения начисленной средней зарплаты в январе 2021г.;

2) будет атака на доходы населения инфляцией. Причем это будет инфляция не официальная — благодаря особенностям расчета этого показателя и сбора ценовой информации, а реальная. Тот самый резкий рост цен, который мы с вами наблюдаем уже первые два месяца 2021 года.

Вот такой получается удар по печени белорусского народа. Мы видим лишь маленький фрагмент с печенью трески. Под инфляционным ударом будет все продовольствие. А это 36-38% всех потребительских расходов, а у пенсионеров и семей с низкими доходами — гораздо больше. Они вынуждены будут перейти на продукты другой ценовой категории и, конечно, худшего качества.

Будет идти процесс размывания среднего класса, который быстро не сориентируется и не перейдет на котлеты, пельмени и хлеб. Власти цинично выполняют приказ наказать «буржуйчиков»: «Хотите жить, как прежде? Не вопрос. Покупайте товары наших производителей, в наших магазинах втридорога. Посмотрим, на сколько вас хватит».

…Открытым остается вопрос, как миллионы белорусов, которые в 2020-м году осознали себя европейской нацией, будут реагировать на ценовой терроризм.

Второй открытый вопрос касается тех миллионов белорусов, которых даже жуткие зверства, гуманитарная катастрофа не убедили сказать «нет» режиму. Их тоже касается рост цен. Они тоже будут беднеть и бедствовать. А вот как они будут на это реагировать? Если эти две социальные группы в 2021 году объединятся, конец модели «Совок/Госплан» неизбежен, — заключает экономист.