Источник материала: Хартия'97

В Минске второе воскресенье подряд прихожане «Новой жизни» вышли на уличную молитву 28.02.2021, 14:29

Люди молились возле захваченного властями здания.

Протестантская церковь «Новая жизнь» несколько последних лет подвергалась нападкам со стороны властей. В конце концов здание у церкви забрали. 28 февраля, как и в минувшее воскресенье, несколько десятков верующих пришли к закрытому зданию церкви и вместе молились, сообщает «Радыё Свабода» .

17 февраля судебные исполнители ворвались в церковь в сопровождении милиции во время молитвы. В церкви на тот момент находились около 50 верующих. Они описали имущество, а верующих выгнали, угрожая им арестом.

Религиозная община Церкви христиан полного Евангелия «Новая жизнь» в Минске в прошлом году получила судебное предписание освободить здание на улице Ковалева до конца года. В противном случае церкви угрожали принудительным выселением. Власти города запланировали в этой местности строительство квартала плотной застройки.

Верующие «Новая жизнь» после выборов записали видеообращение, в котором высказались против убийств, насилия и пыток, ложных свидетельств в судах, манипуляций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .