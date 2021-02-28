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В Минске второе воскресенье подряд прихожане «Новой жизни» вышли на уличную молитву

28.02.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске второе воскресенье подряд прихожане «Новой жизни» вышли на уличную молитву

  • 28.02.2021, 14:29
В Минске второе воскресенье подряд прихожане «Новой жизни» вышли на уличную молитву

Люди молились возле захваченного властями здания.

Протестантская церковь «Новая жизнь» несколько последних лет подвергалась нападкам со стороны властей. В конце концов здание у церкви забрали. 28 февраля, как и в минувшее воскресенье, несколько десятков верующих пришли к закрытому зданию церкви и вместе молились, сообщает «Радыё Свабода».

17 февраля судебные исполнители ворвались в церковь в сопровождении милиции во время молитвы. В церкви на тот момент находились около 50 верующих. Они описали имущество, а верующих выгнали, угрожая им арестом.

Религиозная община Церкви христиан полного Евангелия «Новая жизнь» в Минске в прошлом году получила судебное предписание освободить здание на улице Ковалева до конца года. В противном случае церкви угрожали принудительным выселением. Власти города запланировали в этой местности строительство квартала плотной застройки.

Верующие «Новая жизнь» после выборов записали видеообращение, в котором высказались против убийств, насилия и пыток, ложных свидетельств в судах, манипуляций.

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Теги: Минск
 
 
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