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В ЕC разрабатывают первую единую военную доктрину
Источник материала: Хартия'97
В ЕC разрабатывают первую единую военную доктрину
Ее планируется принять к марту 2022 года.
ЕC решил поскорее заполучить свою первую единую военную доктрину, ее планируется принять к марту 2022 года, сообщается в заявлении на сайте саммита Евросоюза, пишет
Главы государств ускорят разработку военной концепции блока. Она будет называться "Стратегический компас ЕС". В заявлении подчеркивается, что содружество подвергается новым и растущим угрозам и испытаниям.
"Чтобы бороться с ними, защищать своих граждан и усиливать свою стратегическую автономию и становиться более сильным глобальным игроком, ЕС нужно определить, каким актором он будет в области безопасности и обороны", – сказано в документе.
Отчет выделяет три основных тенденции — глобальный уровень: замедление глобализации, растущее экономическое соперничество мировых держав, изменения климата и конкуренция за ресурсы, миграционное давление.
Региональный уровень: региональная нестабильность, конфликты, хрупкость государства, межгосударственная напряженность, внешние влияния, дестабилизирующее воздействие негосударственных субъектов.
Угрозы ЕС: государственные и негосударственные субъекты, нацеленные на ЕС с помощью гибридных инструментов, включая подрывные технологии, дезинформация и другие невоенные источники влияния; террористическая угроза.
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Ее планируется принять к марту 2022 года.
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